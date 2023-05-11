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17:54, 11 мая 2023Россия

Бастрыкин счел мошенничеством смену пола только в документах

Глава СКР Бастрыкин назвал мошенничеством смену пола только в документах

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Смена пола только в документах является мошенничеством и нарушает интересы государства. Такое заявление сделал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, выступая на сессии «Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз» в рамках Петербургского международного юридического форума, его слова приводит ТАСС.

«То, что Европа им дает льготы, то это проблемы Европы. Смена пола на бумаге — это обман, мошенничество. Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность», — отметил Бастрыкин.

Он уточнил, что речь идет о гражданах, которые сменили пол, уехав из России во время мобилизации, и подчеркнул, что сотрудники Следственного комитета в этой ситуации будут действовать с учетом новых реалий.

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3 мая глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила о намерении депутатов Госдумы ускоренно ввести запрет на смену пола без хирургической операции — для этого в ближайшее время в нижнюю палату парламента будет внесен соответствующий законопроект.

В апреле о подготовке запрета смены пола в документах без сопутствующей хирургической операции объявил Минюст. По словам главы министерства Константина Чуйченко, подобная инициатива станет одним из шагов по закреплению в российском законодательстве традиционных ценностей, а также предотвратит недопустимые законодательные коллизии.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.

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Варвара Родикова
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