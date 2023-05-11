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23:54, 11 мая 2023Мир

В Польше сравнили Шольца с Геббельсом

Глава Минюста Польши Зебро сравнил канцлера Германии Шольца с Геббельсом
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Глава Министерства юстиции Польги Збигнев Зебро заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц отсылает к традиции министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, говоря о Второй мировой войне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Канцлер Шольц, выступая в Европарламенте, сказал, что Германия была освобождена от нацистов, так как Германия была оккупирована ими во время войны», — сказал глава ведомства. По его словам, таким образом политик отсылал к традиции Геббельса, «который мог бы даже позавидовать творческой изобретательности канцлера».

По словам Зебро, есть предел абсурда в отношении Второй мировой войны и канцлер ФРГ его преодолел. Он заявил, что неизвестно, пытается ли Шольц своими заявлениями переписать или фальсифицировать историю.« Можно задаться вопросом, канцлер Шольц идиот или мошенник», — отметил министр.

В 2022 году власти Польши обратились в Совет Европы (СЕ) с просьбой помочь получить от Германии репарации за Вторую мировую войну. Замглавы польского МИД Мулярчик обратился к генеральному секретарю и комитету министров СЕ с просьбой создать формулу для сотрудничества между Польшей и ФРГ. Он подчеркнул, что Варшава не видит у Берлина желания вести диалог по этому вопросу.

В декабре 2021 года в Польше вывесили плакаты, на которых бывший канцлер Германии Ангела Меркель поставлена в один ряд с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом.

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Марина Совина
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