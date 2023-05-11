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08:46, 11 мая 2023Бывший СССР

В Запорожской области предупредили Украину о последствиях контрнаступления

Рогов заявил, что поражение в контрнаступлении ВСУ плохо закончится для Зеленского

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Возможное контрнаступление украинских войск в Запорожской области плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что для украинского лидера ставки крайне велики, поскольку в случае поражения «Запад обвинит во всем его и выбросит за ненадобностью». Также Рогов добавил, что вероятность провала контрнаступления Вооруженных сил Украины крайне велика.

7 мая Рогов сообщил о вероятности контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие дни. При этом чиновник подчеркнул, что российские войска, так же как и противник, готовы к активизации боевых действий.

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Марина Совина
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