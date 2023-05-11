Стало известно о состоянии пострадавшей при обстреле российского села женщины

Пострадавшей при обстреле Мурома 7 мая пришлось ампутировать ногу

Пострадавшая при обстреле села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области женщина потеряла ногу. О ее состоянии рассказал глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«Ситуация тяжелая, врачам пришлось ампутировать ногу. Но она молодец, держится. По мнению медиков, динамика есть, но пока сложно сказать, сколько времени Ольга Ивановна проведет в больнице», — написал он.

Помимо ампутации, у россиянки есть второе осколочное ранение со сложным каналом.

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7 мая Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Муром Шебекинского городского округа. По его словам, противник бил по центру населенного пункта.