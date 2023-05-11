Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:57, 11 мая 2023Силовые структуры

Бастрыкин сообщил о росте числа совершаемых мигрантами преступлений

Глава СК Бастрыкин: в России зафиксировали рост числа совершаемых мигрантами преступлений
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что в 2022 году в России зафиксировали рост числа тяжких преступлений, совершенных мигрантами в крупных городах, пишет «Интерфакс».

Бастрыкин подчеркнул, что в России зафиксирован прирост мигрантов — в 2021 году в России было 12 миллионов человек, в 2022-м — 14,5 миллиона. Число совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 37 процентов — с 11 тысяч до почти 15 тысяч.

«Количество мигрантов увеличивается, и резко увеличивается число тяжких преступлений, совершенных мигрантами», — сообщил глава СК.

Ранее Бастрыкин назвал меру для мотивации работодателей нанимать россиян — он предлагает ввести весомый налог на использование трудовых мигрантов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
Рогов прокомментировал сообщения о начале наступления ВСУ в Запорожье
Заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву состоится 18 мая
Стало известно о возможной встрече Папы Римского с Зеленским
США пригрозили Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения с Россией
В Госдуме допустили призыв неслуживших россиян на отдельные военные сборы
Бастрыкин сообщил о росте числа совершаемых мигрантами преступлений
Сексолог предупредила о вреде симуляции оргазма
Раскрыты самые необычные свадебные предпочтения москвичей
Стало известно о планах Зеленского приехать в Рим в ближайшее время
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.