Бастрыкин сообщил о росте числа совершаемых мигрантами преступлений

Глава СК Бастрыкин: в России зафиксировали рост числа совершаемых мигрантами преступлений

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что в 2022 году в России зафиксировали рост числа тяжких преступлений, совершенных мигрантами в крупных городах, пишет «Интерфакс».

Бастрыкин подчеркнул, что в России зафиксирован прирост мигрантов — в 2021 году в России было 12 миллионов человек, в 2022-м — 14,5 миллиона. Число совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 37 процентов — с 11 тысяч до почти 15 тысяч.

«Количество мигрантов увеличивается, и резко увеличивается число тяжких преступлений, совершенных мигрантами», — сообщил глава СК.

Ранее Бастрыкин назвал меру для мотивации работодателей нанимать россиян — он предлагает ввести весомый налог на использование трудовых мигрантов.