Украинский военный получил 15 лет колонии за обстрел жителей ЛНР

В ЛНР суд дал 15 лет украинскому военному за обстрел из гранатомета мирных жителей

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 15 годам лишения свободы солдата-стрелка 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) младшего сержанта Михаила Гавляка, обстрелявшего из гранатомета мирных жителей города Рубежное. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Он признан виновным по статьям 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).

В суде установлено, что утром 29 апреля 2022 года после получения приказа об обстреле жилых домов Гавляк из ручного противотанкового гранатомета (РПГ-7В) выстрелил осколочной гранатой ОГ-7В в жилой дом. В результате 52-летний местный житель, находившийся в этот момент на приусадебном участке, получил ранение металлическим осколком в правый глаз и частично лишился зрения. Впоследствии он стал инвалидом.