Описано влияние цвета одежды на настроение человека

Психолог Мишель Льюис: красный цвет в одежде избавляет человека от усталости

Эксперт по цветовой психологии Мишель Льюис описала влияние цвета одежды на настроение человека. Соответствующий материал появился на сайте издания Insider.

Специалистка рассказала, что красные тона избавляют от усталости на целый день. «Это психологический основной цвет тела, поэтому он может помочь нам проснуться, удерживать внимание и даже увеличить частоту сердечных сокращений», — сказала она и посоветовала надевать на тренировки спортивную форму упомянутого цвета.

Льюис отметила, что оранжевые оттенки, в свою очередь, помогают сохранять спокойствие, желтые — поднимают настроение и делают человека счастливее, а синий цвет способствует расслаблению, снижая при этом частоту сердечных сокращений. «Это невероятный цвет, который также может вызвать у людей больше доверия к вам, поэтому его идеально носить на работе», — уточнила эксперт.

По мнению Льюис, одежда розовых оттенков подчеркивает женственность, а фиолетовых — помогает установить контакт между людьми. Что касается главного цвета 2023 года Viva Magenta, который представляет собой малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном, то, как правило, он заставляет человека чувствовать себя смелее.

В январе стилист Миранда Холдер раскрыла связь между одеждой и характером офисного сотрудника. Специалист рассказала, что широкие черные брюки носят ответственные и исполнительные люди. Чаще всего ими оказываются администратор или помощник руководителя.