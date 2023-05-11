Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам в Запорожье

Рогов: российские военные нанесли ракетный удар по иностранным наемникам в Запорожье

Российские военные нанесли ракетный удар по месту расположения иностранных наемников в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, ракетные удары по позициям украинских военных в Запорожье и пригороде были нанесены минувшей ночью. Один их них пришелся на место дислокации бойцов Иностранного легиона ВСУ.