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11:36, 11 мая 2023Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам в Запорожье

Рогов: российские военные нанесли ракетный удар по иностранным наемникам в Запорожье

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные нанесли ракетный удар по месту расположения иностранных наемников в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, ракетные удары по позициям украинских военных в Запорожье и пригороде были нанесены минувшей ночью. Один их них пришелся на место дислокации бойцов Иностранного легиона ВСУ.

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Алевтина Запольская
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