Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам в Запорожье
Рогов: российские военные нанесли ракетный удар по иностранным наемникам в Запорожье
Российские военные нанесли ракетный удар по месту расположения иностранных наемников в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, ракетные удары по позициям украинских военных в Запорожье и пригороде были нанесены минувшей ночью. Один их них пришелся на место дислокации бойцов Иностранного легиона ВСУ.