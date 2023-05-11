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07:17, 11 мая 2023Бывший СССР

Боец «Вагнера» оценил обстановку в Артемовске

Боец ЧВК «Вагнер»: до полного взятия Артемовска российскими силами осталось 742 метра

Фото: РИА Новости

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» оценил обстановку в Артемовске (украинское название — Бахмут) и рассказал, что город практически полностью находится под контролем российских сил. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, до полного взятия Артемовска российскими силами осталось 742 метра. Такое расстояние он насчитал от здания, где находится сам, до выезда из города, который находится на пересечении улиц Юбилейная и Леваневского. По этой дороге украинские войска снабжают свои подразделения. «Осталось всего ничего», — добавил он.

Как рассказал боец, украинские силы оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций. В настоящее время ВСУ были вынуждены отступить за улицу Чайковского, где пытаются выстроить линию обороны.

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Марина Совина
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