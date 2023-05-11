Рублю предрекли ослабление

Экономист Кульбака спрогнозировал тенденцию на ослабление рубля

Серьезного укрепления рубля по отношению к другим валютам пока нет, отметил доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака. В беседе с «Лентой.ру» он назвал объем укрепления, который виден на бирже, достаточно слабым, а также поделился прогнозом относительно будущего рубля.

Утром 11 мая рубль торгуется на Московской бирже по отношению к доллару на отметке 75,6, евро – 82,7.

Сейчас будет общая тенденция на ослабевание рубля, убежден Кульбака. Дело в том, что у многих игроков в России есть большой интерес именно к ослабеванию национальной валюты, пояснил экономист. В этом заинтересован как бюджет страны, так и пул экспортеров, уточнил он.

«Генеральная тенденция все-таки будет за ослаблением, потому что в условиях бюджетного дефицита государству выгодно ослаблять рубль. Поэтому, вероятнее всего, рубль все-таки будет потихонечку ослабляться. Как он будет ослабляться, сказать очень сложно, но, я не думаю, что колебания будет больше 3-4 процентов в обе стороны. Это зависит от многих вещей, это зависит от того, как будет идти экспорт и импорт, потому что именно соотношение экспорта и импорта во многом влияет на курс рубля по отношению к доллару», — поделился прогнозом собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что по итогам первых четырех месяцев года дефицит российского бюджета составил 3,424 триллиона рублей, превысив план правительства на весь год (2,9 триллиона рублей). По предварительной оценке Министерства финансов страны, в апреле показатель вырос на 1 триллион рублей.

