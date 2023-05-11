Номер российского мэра нашли на сайте знакомств

Amber Mash: телефонный номер мэра Калининграда Аминова нашли на сайте знакомств «Мамба»

Телефонный номер мэра Калининграда Олега Аминова нашли на сайте знакомств «Мамба». Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

По информации издания, на телефон мэра зарегистрирован аккаунт с анкетой пользователя по имени Олег Иванов, в которой указаны возраст, а также предпочтения к кандидаткам. В профиле заявлен 57-летний мужчина, который согласен на дружбу, встречи и свидания.

Сам российский мэр открестился от аккаунта и напомнил, что давно женат. Аминов предположил, что его хотят опорочить и создали фейковый профиль.

«Аккаунт в "Мамбе"? Да не, такого у меня нет. Вы что-то путаете. (...) Это какая-то левая ситуация», — сказал он.

Супруга градоначальника комментировать ситуацию отказалась.

Аминов занял пост мэра Калининграда 10 мая. Прежний градоначальник Евгений Любивый ушел в отставку по собственному желанию в конце марта.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Белгорода Антон Иванов стал фигурантом двух уголовных дел о коррупции с ущербом в 10 миллионов рублей.