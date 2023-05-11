Парам раскрыли три способа вернуть утраченную страсть в спальне

Психолог Джерниган посоветовала парам проводить время отдельно, чтобы возродить страсть

Клинический психолог Линдси Джерниган раскрыла три способа, которые помогут парам возродить бушевавшие в начале отношений эмоции. Свои советы она перечислила в авторской колонке для Psychology Today.

Психолог рекомендовала партнерам в долгих отношениях сохранять индивидуальность и иногда проводить время отдельно друг от друга. По мнению Джерниган, интересная и насыщенная жизнь помогает партнерам делиться друг с другом эмоциями и впечатлениями, тогда как отказ от увлечений и друзей со временем приводит к эмоциональному угасанию.

Кроме того, по мнению психолога, вернуть утраченную страсть в спальне поможет планирование и тщательная подготовка интимной близости. Джерниган уверена, что спонтанность, о которой с ностальгируют многие пары после долгих лет в браке, — на самом деле иллюзия. В реальности люди на первых этапах отношений тщательно готовятся к встречам: планируют свидания, подбирают одежду и нижнее белье, убирают дом, а также готовят еду и напитки. Если делать это вновь, уверена психолог, можно возродить угасающие эмоции. «Флиртуйте. Не ждите, что кому-то захочется страстных поцелуев после разговоров о финансах, дедлайнах или детях», — посоветовала Джерниган.

Третий способ, который по мнению специалистки, улучшит интимную жизнь пары — это новизна в постели. Она объяснила, что когда люди только узнают друг друга, любое прикосновение кажется новым и волнительным, но со временем секс становится комфортным, привычным и скучным. Джерниган дала совет не бояться экспериментов, даже если в итоге они не понравятся.

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