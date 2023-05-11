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00:32, 11 мая 2023Россия

Кремль объяснил невозможность сдачи позиций перед Западом

Песков: Россия слишком сильное государство, чтобы сдавать свои позиции

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада своим отношением к России вынудили начать специальную военную операцию (СВО). Он этом представитель Кремля сказал в интервью телеканалу ATV.

По словам Пескова, все ошибки Запада по отношению к РФ в комплексе привели к тому, что Владимир Путин принял решение о начале СВО. При этом Россия — слишком большое государство, чтобы «с ним можно было так себя вести». «И Россия — слишком сильное государство, чтобы сдавать свои позиции», — отметил представитель Кремля.

Также пресс-секретарь президента указал на то, что именно страны Запада устроили в 2014 году переворот на Украине. «Это те самые страны, которые отказывались говорить хоть одно слово осуждения в адрес киевского режима», — добавил он.

В этой же беседе Дмитрий Песков заявил, что Москва считает попытку Киева атаковать Кремль с помощью беспилотников возмутительным шагом, который приравнивает Украину к странам-спонсорам терроризма.

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Екатерина Подвигина
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