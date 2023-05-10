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23:32, 10 мая 2023Россия

В Кремле сочли Украину спонсором терроризма за попытку атаковать Кремль

Песков заявил, что Украина атакой на Кремль приравняла себя к странам-спонсорам терроризма

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Кремль считает попытку Киева атаковать Кремль с помощью беспилотников возмутительным шагом, который приравнивает Украину к странам-спонсорам терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV Республики Сербской.

При этом, добавил он, речь идет даже не о юридическом признании, а де-факто.

Также Песков высказал мнение, что атака на Кремль являлась попыткой проведения террористического акта против главы российского государства.

Марина Совина
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