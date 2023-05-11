Россиянам рассказали о пользе сна в прохладных помещениях

«Газета.Ru»: сомнолог Новиков заявил, что сон наиболее эффективен в прохладном помещении

Врач-терапевт, пульмонолог, сомнолог Максим Новиков рассказал россиянам о пользе сна в прохладных помещениях. По словам медика, чтобы отдых был качественным и эффективным, организму необходимо охлаждение, пишет «Газете.Ru».

Так, наиболее крепкий сон происходит, когда температура кожи человека становится ниже 30°C. Для этого температура в помещении для сна должна быть 16-19°C.

«Самое важное — достигнуть баланса между достаточной прохладой и комфортом. Также способствуют более быстрому засыпанию, охлаждению организма и погружению в качественный глубокий сон гелевые матрасы», — заявил Новиков.

Пульмонолог рассказал, что не все части тела охлаждаются с одинаковой скоростью. К этим участкам относятся ладони, подошвы, уши. За счет них происходит охлаждение тела. Однако при сильном остывании этих частей тела уснуть может как раз и не получиться.

«Когда теплоотдача замедляется, человеку тяжело уснуть. Поэтому, тем, у кого мерзнут руки и ноги, можно ложиться в постель в шерстяных носках и даже в варежках, как бы странно это не звучало», — подчеркнул врач.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин развеял распространенный миф о сне. Он назвал заблуждением мнение о том, что спать без подушки полезно. По словам врача, сон без подушки приводит к неправильному загибу шеи.