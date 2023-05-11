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13:41, 11 мая 2023Наука и техника

Обнаружено 28 новых спутников Сатурна

Международный астрономический союз подтвердил обнаружение 28 новых спутников Сатурна

Фото: NASA / Globallookpress.com

Исследовательская команда из Университета Британской Колумбии обнаружила 28 новых спутников у Сатурна. Теперь количество известных сопровождающих планету объектов достигло 118, что делает ее рекордсменом в Солнечной системе. Документ с подтверждением опубликован на официальном сайте Центра малых планет Международного астрономического союза.

Зафиксировать новые объекты удалось с помощью наземного телескопа CFHT во время наблюдений в 2019-2021 годах. Ранее специалисты предположили, что Сатурн может обладать крупной группой нерегулярных спутников. Орбиты таких небесных тел более эллиптичны и имеют более выраженный наклон к планете-хозяину, чем обычные спутники.

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Все нововыявленные объекты не превышают двух-пяти километров в диаметре. Часть из них относится к инуитской, а другая — к скандинавской группе по орбитальным характеристикам. Спутники получили имена: S/2019 S 13, S/2020 S 6, S/2019 S 12, S/2006 S 14, S/2019 S 11, S/2004 S 47, S/2019 S 10, S/2004 S 46, S/2019 S 9, S/2019 S 8, S/2019 S 7, S/2006 S 13, S/2019 S 6, S/2006 S 12, S/2006 S 11, S/2004 S 45, S/2004 S 44, S/2004 S 43, S/2019 S 5, S/2006 S 10, S/2004 S 42, S/2007 S 6, S/2020 S 5, S/2020 S 4, S/2004 S 41, S/2019 S 4, S/2020 S 3, S/2007 S 5.

Долгое время планетой с самым большим числом спутников считался Юпитер. Сатурн смог занять это место только к 2019 году, когда были открыты и подтверждены еще 20 нерегулярных спутников. При этом уже к началу 2023 года количество спутников Сатурна возросло до 92. С тех продолжаются открытия новых объектов, сопровождающих эту планету.

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Елена Апазиди
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