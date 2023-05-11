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06:29, 11 мая 2023Силовые структуры

В российском городе глава УК получил срок после смерти пенсионера

Главе УК в Хабаровске назначили условный срок после смерти упавшего с балкона пенсионера

Фото: Telegram-канал прокуратуры Хабаровского края

Глава управляющей компании в Хабаровске получил наказание в виде условного срока на 3,5 года и штрафа в размере 300 тысяч рублей после смерти упавшего с разрушившегося балкона пенсионера. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края в своем Telegram-канале.

На скамье подсудимых оказался 42-летний исполняющий обязанности директора МУП Хабаровска «Управляющая организация по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах», в зоне ответственности которой находится многоквартирный жилой дом по улице Муравьева-Амурского, 25. По данным следствия, в августе 2021 года он не обеспечил безопасность деревянных конструкций общих балконов.

В итоге балкон на шестом этаже здания обрушился вместе со стоящим на нем 71-летним пенсионером. От полученных травм мужчина скончался. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей рассматривал Центральный районный суд Хабаровска.

Отмечается, что подсудимый вину не признал, сославшись на свою неосведомленность об аварийном состоянии балкона. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев условно, с испытательным сроком четыре года, со штрафом 300 тысяч рублей.

В апреле автомобиль с двумя детьми провалился в яму с кипятком, образовавшуюся на месте прорыва трубы на Рижском проспекте в Санкт-Петербурге. Машина упала в дыру в асфальте почти по крышу. В автомобиле находились пожилой мужчина и его внуки.

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Екатерина Подвигина
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