В российском городе глава УК получил срок после смерти пенсионера

Главе УК в Хабаровске назначили условный срок после смерти упавшего с балкона пенсионера

Глава управляющей компании в Хабаровске получил наказание в виде условного срока на 3,5 года и штрафа в размере 300 тысяч рублей после смерти упавшего с разрушившегося балкона пенсионера. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края в своем Telegram-канале.

На скамье подсудимых оказался 42-летний исполняющий обязанности директора МУП Хабаровска «Управляющая организация по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах», в зоне ответственности которой находится многоквартирный жилой дом по улице Муравьева-Амурского, 25. По данным следствия, в августе 2021 года он не обеспечил безопасность деревянных конструкций общих балконов.

В итоге балкон на шестом этаже здания обрушился вместе со стоящим на нем 71-летним пенсионером. От полученных травм мужчина скончался. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей рассматривал Центральный районный суд Хабаровска.

Отмечается, что подсудимый вину не признал, сославшись на свою неосведомленность об аварийном состоянии балкона. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев условно, с испытательным сроком четыре года, со штрафом 300 тысяч рублей.

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