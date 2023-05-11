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11:58, 11 мая 2023Россия

Упавший после аварии столб придавил россиянку и попал на видео

В Омске столб придавил женщину после аварии и попал на видео

В Омске упавший вследствие ДТП столб придавил женщину, идущую по тротуару. Видеозапись момента случившегося публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как легковой автомобиль теряет управление и выезжает на тротуар, где врезается в столб. Впоследствии конструкция падает на женщину, проходящую мимо.

По данным авторов канала, авария произошла на улице Лукашевича. Пострадала 50-летняя россиянка, ее госпитализировали. О состоянии женщины подробности не приводятся. За рулем автомобиля был 25-летний мужчина, с ним разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Самаре стена дома обрушилась на припаркованную рядом машину и придавила ее. Никто не пострадал.

Анастасия Шейкина
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