Два человека погибли при столкновении поезда с легковушкой в российском регионе

В Саратовской области поезд протаранил легковой автомобиль на переезде, погибли 2 человека

Пассажирский поезд и машина столкнулись на переезде в Саратовской области, погибли два человека. Об этом со ссылкой на городское отделение ГИБДД сообщает ТАСС.

По предварительным данным, в 16:25 (15.25 по московскому времени) на территории поселка Сергиевский Гагаринского района произошло столкновение ВАЗ-2107 и пассажирского поезда. Легковой автомобиль выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где произошло столкновение с составом, следовавшим из Адлера в Нижневартовск.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате два пассажира «Жигулей» скончались на месте, водитель выжил, ему оказали медпомощь.

4 апреля похожий случай произошел в другом российском регионе — Ярославской области. Два человека погибли при столкновении поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде. Авария произошла в Некоузском районе, недалеко от деревни Пантелеево.