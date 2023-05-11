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12:40, 11 мая 2023Силовые структуры

Замминистра российского региона уличили в получении девяти миллионов рублей

Силовики задержали замглавы минстроя Татарстана Абубакирову по делу о взятке в 9 млн руб

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Силовики задержали замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Элеонору Абубакирову по подозрению в коррупции. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник.

Чиновницу уличили в получении взятки на сумму девять миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения.

Факт получения взятки связан с предыдущим местом работы Абубакировой, уточняет «КП». В должности замглавы минстроя российского региона она работает с декабря 2022 года.

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали замминистра в ночь на 11 мая, пишет «БИЗНЕС Online». У нее дома проведен обыск, сама чиновница доставлена на допрос к следователю.

До прихода в минстрой Абубакирова с 2013 года трудилась замглавы фонда газификации республики, после чего два года была заместителем гендиректора управления инженерных сетей Казани.

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Любовь Ширижик
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