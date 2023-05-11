Россиянин предостерег туристов от распространенных ошибок на отдыхе в Таиланде

Автор блога на «Дзен» призвал россиян отказаться от покупки коктейлей на пляжах Таиланда

Российский блогер, посетивший Таиланд, предостерег туристов от распространенных ошибок на отдыхе, которые могут обернуться неприятными последствиями. Своим опытом он поделился в личном блоге «Мир в кармане» на платформе «Дзен».

В первую очередь молодой человек призвал путешественников, не желающих испортить себе отпуск, отказаться от покупки еды у местных уличных поваров в передвижных кухнях. По его словам, подобные места рассчитаны на местных, поэтому блюда не привычны для россиян и могут вызвать проблемы с кишечником.

Также не стоит пробовать коктейли, которые в огромном количестве для отдыхающих готовят на пляжах и в местных кафе, поскольку местные жители добавляют туда не бутилированную, а техническую воду. «Тайцы не будут заморачиваться насчет чистоты продукта, когда взбивают его в миксере, да еще разбавят эту красоту проточной водой. Расстройство желудка вам гарантировано», — высказался автор публикации.

Помимо этого, блогер посоветовал соотечественникам внимательно относиться к использованию солнцезащитных средств и не загорать в обеденный период. «Защищать необходимо все открытые поверхности тела, а иначе кожа может обгореть даже на ступнях, на лице и на кистях рук. Последствия от солнечных ожогов очень плачевны и могут испортить вам отдых на несколько дней, а то и до конца отпуска», — предупредил россиянин.

Также отдыхающим стоит воздержаться от аренды скутеров или байков в популярной азиатской стране из-за левостороннего движения и «специфического», вождения местными транспортных средств. В заключение блогер назвал купание в открытом океане с лодок или катеров крупной ошибкой туристов. Подобное поведение может привести к нежелательным встречам с ядовитыми медузами, а также с морскими ежами и змеями.

Ранее в апреле желающих избежать тюрьмы и крупного денежного штрафа туристов призвали отказаться от употребления трех слов в аэропортах Таиланда. Так, в авиагаванях и во время полетов категорически запрещается произносить слова «бомба/взрыв» (raberd), «террористический акт» (kankorkanrai) и «угон» (jee khruangbin или plon khruangbin).