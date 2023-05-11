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05:30, 11 мая 2023Путешествия

Россиянин предостерег туристов от распространенных ошибок на отдыхе в Таиланде

Автор блога на «Дзен» призвал россиян отказаться от покупки коктейлей на пляжах Таиланда

Фото: Jakob Owens / Unsplash

Российский блогер, посетивший Таиланд, предостерег туристов от распространенных ошибок на отдыхе, которые могут обернуться неприятными последствиями. Своим опытом он поделился в личном блоге «Мир в кармане» на платформе «Дзен».

В первую очередь молодой человек призвал путешественников, не желающих испортить себе отпуск, отказаться от покупки еды у местных уличных поваров в передвижных кухнях. По его словам, подобные места рассчитаны на местных, поэтому блюда не привычны для россиян и могут вызвать проблемы с кишечником.

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Также не стоит пробовать коктейли, которые в огромном количестве для отдыхающих готовят на пляжах и в местных кафе, поскольку местные жители добавляют туда не бутилированную, а техническую воду. «Тайцы не будут заморачиваться насчет чистоты продукта, когда взбивают его в миксере, да еще разбавят эту красоту проточной водой. Расстройство желудка вам гарантировано», — высказался автор публикации.

Помимо этого, блогер посоветовал соотечественникам внимательно относиться к использованию солнцезащитных средств и не загорать в обеденный период. «Защищать необходимо все открытые поверхности тела, а иначе кожа может обгореть даже на ступнях, на лице и на кистях рук. Последствия от солнечных ожогов очень плачевны и могут испортить вам отдых на несколько дней, а то и до конца отпуска», — предупредил россиянин.

Также отдыхающим стоит воздержаться от аренды скутеров или байков в популярной азиатской стране из-за левостороннего движения и «специфического», вождения местными транспортных средств. В заключение блогер назвал купание в открытом океане с лодок или катеров крупной ошибкой туристов. Подобное поведение может привести к нежелательным встречам с ядовитыми медузами, а также с морскими ежами и змеями.

Ранее в апреле желающих избежать тюрьмы и крупного денежного штрафа туристов призвали отказаться от употребления трех слов в аэропортах Таиланда. Так, в авиагаванях и во время полетов категорически запрещается произносить слова «бомба/взрыв» (raberd), «террористический акт» (kankorkanrai) и «угон» (jee khruangbin или plon khruangbin).

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Валентина Процкова
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