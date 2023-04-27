Стали известны три запрещенных в аэропортах Таиланда слова

The Thaiger: в аэропортах Таиланда запрещено употреблять слова «бомба», «теракт» и «угон»

Желающих избежать тюрьмы и крупного денежного штрафа туристов призвали отказаться от употребления трех слов в аэропортах Таиланда. Об этом пишет портал The Thaiger.

Так, по данным компании Airports of Thailand (AOT), в тайских авиагаванях и во время полетов категорически запрещается произносить слова «бомба/взрыв» (raberd), «террористический акт» (kankorkanrai) и «угон» (jee khruangbin или plon khruangbin).

Также стало известно, что употребившим вышеуказанные слова пассажирам грозит тюремное заключение сроком до пяти лет и/или штраф в размере до 200 тысяч бат (около 480 тысяч рублей).

Ранее в апреле сообщалось, что власти Таиланда в очередной раз отложили введение туристического сбора с прибывающих в страну иностранцев. Введение нового налога в размере 300 бат (710 рублей) для путешественников, въезжающих в популярную курортную страну Азии по воздуху, суше или морю, переносится с июня на сентябрь 2023 года. Подобный перенос связан в том числе с недовольством со стороны авиакомпаний.