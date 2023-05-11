Пассажир решил наказать откидывающих сиденье попутчиков и вызвал споры в сети

Пользователь TikTok предложил направлять на откидывающих сиденье попутчиков кондиционер

Пассажир самолета решил наказать откидывающих сиденье попутчиков с помощью кондиционера и вызвал споры в сети. Опубликованный в TikTok ролик стал вирусным, на что обратило внимание Yahoo.

«Когда в полете человек перед вами полностью откидывает свое кресло и не оставляет вам места, включите кондиционер над вами на полную мощность и направьте его ему на макушку», — раскрыл идею автор видео.

Подписчики посмеялись над таким способом мести, а некоторые поддержали предложение путешественника, посчитав, что откидывать спинку сиденья неэтично. По мнению пользователей, если один пассажир имеет право опустить кресло, то другой может включать свой кондиционер и регулировать его направление.

Однако многие посчитали наказание жестоким и несправедливым. «Если мое сиденье откидывается, я откидываю его полностью», — заключил один из комментаторов.

Ранее эксперт по этикету Жаклин Уитмор заявила, что считает главным недостатком большинства путешественников отсутствие здравого смысла во время перелетов на самолете. По ее словам, некоторые пассажиры «забывают брать с собой манеры», когда отправляются в поездку.

