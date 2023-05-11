Конкурент Эрдогана пообещал развернуть Турцию на Запад

Конкурент Эрдогана на выборах президента Кылычдароглу пообещал развернуть Турцию на Запад

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу, являющийся главным конкурентом нынешнего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах, пообещал развернуть и переориентировать внешнюю политику Анкары на Запад. О своем обещании политик рассказал в интервью немецкому изданию Deutsche Welle (DW, внесено в реестр СМИ-иноагентов).

«Мы развернем внешнюю политику Турции на 180 градусов», — заявил он, также пообещав принести в Турцию «настоящую демократию» и вернуться к переговорам о вступлении страны в Европейский союз.

Ранее стало известно, что Кылычдароглу опережает действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии президентской гонки. Отмечалось, что 49,5 процента респондентов выразили готовность отдать свой голос за оппозиционера, тогда как Эрдогана поддержали 41,5 процента опрошенных.

В Турции 14 мая пройдут выборы главы государства и парламентские выборы. В них также примет участие действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Основным соперником политика на выборах, как ожидается, станет Кылычдароглу. Для победы необходимо набрать 50 процентов голосов плюс один голос, в противном случае пройдет второй тур выборов, он запланирован на 28 мая.