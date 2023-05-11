Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:40, 11 мая 2023Забота о себе

Дизайнер интерьеров предостерегла от размещения телевизора на стене

Дизайнер Кэмпбелл-Джонс призвала убрать телевизоры со стен в шкафы или на столы

Фото: BAZA Production / Shutterstock / Fotodom

Дизайнер интерьеров Анна Кэмпбелл-Джонc предостерегла от размещения телевизора на стене и столкнулась с непониманием в сети. Об этом сообщает The Sun.

Кэмпбелл-Джонс, ведущая популярного шотландского шоу о ремонте, раскритиковала телевизоры, расположенные на стенах, и призвала убрать их на столы или в шкафы. Она сравнила телевизоры с картинами, которые обычно висят на примерно той же высоте. «Выбирая декор для стен, вы бы в последнюю очередь выбрали большой, черный, блестящий прямоугольник. Еще и на такой высоте», — сказала дизайнер во время эфира телепередачи 5 Live Breakfast.

При этом, добавила Кэмпбелл-Джонс, она понимает желание использовать большие дисплеи. «Большой телевизор — это прекрасно, когда вы смотрите фильм и хотите эффекта погружения. Но выключенный большой телевизор выглядит некрасиво», — заключила она. Поддержки среди зрителей она не встретила.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Едим дома Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Едим домаВид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
10 декабря 2020

Пользователи социальных сетей в ответ отметили, что отдельную комнату для телевизора могут позволить себе не все. «Думаю, телик можно ставить куда угодно. Звучит по-снобски, простите, Анна», «Поднятый наверх, а не поставленный на стол телевизор освобождает много места, особенно если гостиная небольшая», — пишут они.

Ранее дизайнер Вероника Антелава назвала промахи в оформлении пространства для хранения вещей. По ее словам, типовая планировка и отсутствие системности являются главными ошибками при обустройстве гардеробной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Украина отложила контрнаступление ВСУ. Почему Зеленский заколебался?
Жильцы сталинской высотки в центре Москвы устроили массовую драку
Китаист спрогнозировал реакцию Пекина на визит Лиз Трасс на Тайвань
ВМФ России получит вторую серийную АПЛ проекта 885М
Стало известно о стагнации цен на новостройки в Москве
ЕС призвал Грузию не пускать в страну российские самолеты
Названы даты проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Умерла звезда сериала «Главный госпиталь» Джэклин Зимен
Дизайнер раскрыла секрет омоложения 71-летней певицы Ирины Аллегровой
Дизайнер интерьеров предостерегла от размещения телевизора на стене
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.