Дизайнер интерьеров предостерегла от размещения телевизора на стене

Дизайнер Кэмпбелл-Джонс призвала убрать телевизоры со стен в шкафы или на столы

Дизайнер интерьеров Анна Кэмпбелл-Джонc предостерегла от размещения телевизора на стене и столкнулась с непониманием в сети. Об этом сообщает The Sun.

Кэмпбелл-Джонс, ведущая популярного шотландского шоу о ремонте, раскритиковала телевизоры, расположенные на стенах, и призвала убрать их на столы или в шкафы. Она сравнила телевизоры с картинами, которые обычно висят на примерно той же высоте. «Выбирая декор для стен, вы бы в последнюю очередь выбрали большой, черный, блестящий прямоугольник. Еще и на такой высоте», — сказала дизайнер во время эфира телепередачи 5 Live Breakfast.

При этом, добавила Кэмпбелл-Джонс, она понимает желание использовать большие дисплеи. «Большой телевизор — это прекрасно, когда вы смотрите фильм и хотите эффекта погружения. Но выключенный большой телевизор выглядит некрасиво», — заключила она. Поддержки среди зрителей она не встретила.

Пользователи социальных сетей в ответ отметили, что отдельную комнату для телевизора могут позволить себе не все. «Думаю, телик можно ставить куда угодно. Звучит по-снобски, простите, Анна», «Поднятый наверх, а не поставленный на стол телевизор освобождает много места, особенно если гостиная небольшая», — пишут они.

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