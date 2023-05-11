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17:08, 11 мая 2023Силовые структуры

Россиянина заподозрили в убийстве маленьких сына и дочери при пожаре

В Удмуртии отца заподозрили в поджоге дома, в котором при пожаре погибли его сын и дочь

Фото: СУ СК РФ по Удмуртской Республике

В удмуртском поселке Игра 26-летнего местного жителя задержали за убийство двух детей — четырехлетнего сына и двухлетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 9 мая нетрезвый отец пришел в гости к бывшей жене, с которой жили их общие дети. Когда женщина ушла в магазин, подозреваемый, испытывая к ней неприязнь, поджег бумагу и положил на диван. В этот момент в доме находились его сын и дочь, а также семейная пара — 19-летняя женщина с мужем и двухмесячным сыном.

В результате двое маленьких детей фигуранта погибли во время пожара, а молодую мать с младенцем доставили в больницу с ожогами различной степени.

Поджигатель был задержан по горячим следам. Ему предъявили обвинение, решается вопрос об аресте. Назначен ряд экспертиз, в том числе медицинские и пожарно-технические.

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Елизавета Новикова
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