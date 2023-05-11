Укрепление рубля объяснили

«Ъ»: избыток иностранной валюты от экспортеров помог курсу рубля

Укреплению рубля способствует избыток иностранной валюты от экспортеров и снижение спроса на нее со стороны импортеров и уходящих с российского рынка компаний. Об этом со ссылкой на комментарии аналитиков пишет «Коммерсантъ».

10 мая курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 23 марта опускался ниже 76 рублей и показал сильнейшее однодневное падение с начала года. В тот же день евро потерял 2,7 рубля и закрылся на отметке 83,55 рубля. Курс юаня снизился на 29 копеек, до 10,96 рубля. Падение курсов иностранных валют происходило на фоне возросшей активности участников рынка. Повышенные объемы торгов могут объясняться продажей валютной выручки некоторыми компаниями-экспортерами перед выплатой дивидендов.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что поддержать рубль помогло и увеличение притока на рынок валюты от экспорта энергоносителей в Индию и Китай. Это подтверждается данными о самых высоких с начала прошлого года средних показателях поставок морем сырой нефти из России за четыре недели.

Ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков ожидает существенного притока валюты на фоне восстановления экспорта. Обычно компании продавали валюту в конце налогового периода. После начала обсуждения Западом новых санкционных ограничений, опасаясь за выручку, они начали делать это раньше.

Помимо высокого предложения валюты, на курс повлиял и низкий спрос. Если в апреле иностранный бизнес активно покупал ее, конвертируя средства от продажи российских активов, то сейчас число таких компаний существенно уменьшилось, отмечают эксперты. Уменьшился спрос на валюту и со стороны импортеров. Аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев объяснил это короткой рабочей неделей и сообщениями о трудностях с параллельным импортом через некоторые страны.

Дополнительно на падение спроса могло повлиять и решение австрийского Raiffeisenbank о закрытии корреспондентских счетов российских финансовых организаций. «Риски хранения валюты недружественных стран остаются высокими, что дополнительно ограничивает спрос на нее», — добавил аналитик.

По прогнозу Михаила Васильева, в ближайшие недели курс доллара может вернуться к отметке в 74-75 рублей. При этом уже летом опрошенные «Коммерсантом» участники рынка ожидают следующего этапа обесценения рубля. Так, главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов допустил, что уже в ближайшие месяцы курс доллара поднимется выше 80 рублей, чему будет способствовать снижение профицита внешней торговли. На ослабление рубля будут также влиять восстановление импорта, усиление санкций и рост бюджетного дефицита из-за падения нефтегазовых доходов, добавили эксперты.

Ранее о высокой волатильности курса рубля в ближайшее время предупредил россиян кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. По его мнению, курс может колебаться в интервале 76-80 рублей за доллар.