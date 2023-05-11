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13:03, 11 мая 2023Путешествия

Туристы устроили «голую» вечеринку на турецком курорте и попали на видео

Свингеры организовали «голую» вечеринку у бассейна в Белеке и попали на камеру

Туристы устроили «голую» вечеринку в одной из гостиниц популярного турецкого курорта и попали на камеру. Видео и подробности у себя в Telegram-канале публикует портал TourDom.

Уточняется, что инцидент произошел в пятизвездочном отеле Adam & Eve в Белеке. На опубликованном ролике видно, как девушки и молодые люди танцуют у бассейна в откровенных купальных костюмах. По информации издания, мероприятие организовали свингеры, которые заранее приглашали всех желающих на свою вечеринку и рекламировали ее в интернете.

«Мы разбираемся с произошедшим, организаторы мероприятия в отеле больше не проживают», — прокомментировал ситуацию представитель сети Stone Group, в которую входит гостиница. Он пояснил, что отель, который считается местом отдыха молодоженов, не место для подобных дискотек.

Ранее сообщалось, что семейная пара во время отпуска по незнанию выставила себя свингерами из-за принта на одежде. Туристы, отправляясь в очередной отпуск, приобрели одинаковые купальные костюмы с изображением ананаса. Они надели новые наряды на пляж и были сбиты с толку, «очень милым» отношением окружающих к ним.

Валентина Процкова
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