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14:05, 11 мая 2023Мир

Пожар из-за взрыва в центре Милана попал на видео

Пожар в центре Милана, возникший из-за взрыва, попал на видео

Пожар, возникший из-за сильного взрыва в центре Милана, попал на видео. Кадры возгорания опубликовали в своих Telegram-каналах РИА Новости и Mash.

На записи видно, что несколько машин оказались охвачены огнем. От места взрыва поднимается густой черный дым. Также пострадали первые этажи здания и аптека. Отмечается, что расположенная рядом школа монахинь была эвакуирована.

По данным СМИ, на данный момент пожар уже потушен.

О взрыве фургона с кислородными баллонами в центре итальянского города стало известно ранее. Некоторые прохожие видели, как один из баллонов загорелся, а затем прогремел сильный взрыв. Сообщалось, что несколько человек пострадали. На место происшествия прибыли медики и спасатели.

Виктория Кондратьева
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