Володин счел обвинение Трампа в изнасиловании работой политтехнологов Байдена

Володин заявил, что за обвинением Трампа в изнасиловании стоят политтехнологи Байдена

За обвинениями экс-президента США Дональда Трампа в изнасиловании американской писательницы в 1996 году стоят политтехнологи действующего главы государства Джо Байдена. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«За этими событиями вокруг Трампа стоят политтехнологи Байдена.

Но чем абсурднее обвинения против бывшего президента США (а их будет ещё много), тем сильнее сплачивается и мобилизуется ядро его сторонников», — написал политик.

По его мнению, политтехнологам Байдена нужно, чтобы от республиканцев на выборы в 2024 году был выдвинут Трамп, так как его низкие рейтинги могут дать действующему президенту возможность одержать победу. Другого кандидата от республиканцев «"сонный Джо", по их [политтехнологов] мнению, победить не может», уверен Володин.