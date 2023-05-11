Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:11, 11 мая 2023Россия

Володин счел обвинение Трампа в изнасиловании работой политтехнологов Байдена

Володин заявил, что за обвинением Трампа в изнасиловании стоят политтехнологи Байдена
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

За обвинениями экс-президента США Дональда Трампа в изнасиловании американской писательницы в 1996 году стоят политтехнологи действующего главы государства Джо Байдена. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«За этими событиями вокруг Трампа стоят политтехнологи Байдена.
Но чем абсурднее обвинения против бывшего президента США (а их будет ещё много), тем сильнее сплачивается и мобилизуется ядро его сторонников», — написал политик.

По его мнению, политтехнологам Байдена нужно, чтобы от республиканцев на выборы в 2024 году был выдвинут Трамп, так как его низкие рейтинги могут дать действующему президенту возможность одержать победу. Другого кандидата от республиканцев «"сонный Джо", по их [политтехнологов] мнению, победить не может», уверен Володин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан в запасе. Что это такое и к кому относится
Италия задумала выйти из китайской инициативы «Один пояс — один путь»
Россиянка пропала на Филиппинах
Володин счел обвинение Трампа в изнасиловании работой политтехнологов Байдена
Депутат призвал ужесточить наказание за незарегистрированные беспилотники
В сети восхитились внешностью 51-летней женщины в откровенном наряде
В ФРГ призвали Шольца поставить перед Зеленским вопрос о работе «Миротворца»
Парень случайно прочитал дневник возлюбленной и узнал неожиданную правду о ней
В Москве водители электросамокатов сбили двух детей
Сербия отказалась от планов выдавать паспорта россиянам после предупреждения ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.