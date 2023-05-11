Комик Павел Воля рассказал, что мошенники продают в Telegram рекламу от его имени

Известный российский комик, резидент проекта Comedy Club на канале ТНТ Павел Воля предупредил об орудующих от его имени мошенниках, которые продают в сети рекламу. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«В последнее время в Telegram-каналах начала появляться реклама всякого разного бизнеса от моего имени, какой-то криптовалюты Volya Cash или же просят денег взаймы с аккаунта с моей фотографией!» — рассказал Воля.

Комик призвал быть внимательнее и отметил, что не имеет отношения к указанным махинациям. «Поэтому прошу вас быть предельно осторожными и ни в коем случае не верить в такую чепуху и уж точно ни при каких обстоятельствах не инвестировать туда, не переводить никаких денег и не предоставлять данные своих карт», — написал он.

Резидент Comedy Club отметил, что всю информацию о его текущих проектах можно найти только в его официальных социальных сетях. «Все остальное — мошенники», — заключил он.

Ранее об орудующих от ее имени мошенниках предупредила супруга Воли — телеведущая Ляйсан Утяшева. Она заверила, что никогда не проводит розыгрыши в своих социальных сетях, и призвала поклонников не вестись на уловки злоумышленников.