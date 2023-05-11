Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:03, 11 мая 2023Интернет и СМИ

Павел Воля предупредил об орудующих от его имени мошенниках

Комик Павел Воля рассказал, что мошенники продают в Telegram рекламу от его имени

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известный российский комик, резидент проекта Comedy Club на канале ТНТ Павел Воля предупредил об орудующих от его имени мошенниках, которые продают в сети рекламу. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«В последнее время в Telegram-каналах начала появляться реклама всякого разного бизнеса от моего имени, какой-то криптовалюты Volya Cash или же просят денег взаймы с аккаунта с моей фотографией!» — рассказал Воля.

Комик призвал быть внимательнее и отметил, что не имеет отношения к указанным махинациям. «Поэтому прошу вас быть предельно осторожными и ни в коем случае не верить в такую чепуху и уж точно ни при каких обстоятельствах не инвестировать туда, не переводить никаких денег и не предоставлять данные своих карт», — написал он.

Резидент Comedy Club отметил, что всю информацию о его текущих проектах можно найти только в его официальных социальных сетях. «Все остальное — мошенники», — заключил он.

Ранее об орудующих от ее имени мошенниках предупредила супруга Воли — телеведущая Ляйсан Утяшева. Она заверила, что никогда не проводит розыгрыши в своих социальных сетях, и призвала поклонников не вестись на уловки злоумышленников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
Стало известно об уничтожении двух украинских снайперов в Артемовске
В московском лесопарке неизвестные развесили на деревьях черепа животных
В зону СВО отправилось одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии
Беспилотные автомобили собрали гигантское количество данных
Поставщики Wildberries обвинили маркетплейс в краже денег
Отдохнувший в Архызе россиянин назвал курорт совершенно колхозным
В ЕС захотели установить первые в мире правила для искусственного интеллекта
В Роспотребнадзоре прокомментировали появление в Москве роя насекомых
Карл III поругался с женой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.