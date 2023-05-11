СК возбудил дело по факту покушения на росгвардейцев в Мелитополе

СК возбудил дело по факту покушения на охранников председателя суда Запорожской области

В Запорожской области возбудили уголовное дело по факту покушения на председателя суда региона, при котором пострадали два его охранника. Об этом в четверг, 11 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По версии следствия, неизвестные заложили у калитки забора в Мелитополе самодельное взрывное устройство, которое сработало, когда один из сотрудников Росгвардии выходил из дома. Мужчина и его коллега получили минно-взрывные травмы, их госпитализировали. Представитель суда не пострадал.

Устанавливаются причастные к преступлению.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин раскрыл детали расследования покушения на писателя Захара Прилепина.