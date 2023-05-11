Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:24, 11 мая 2023Силовые структуры

СК возбудил дело по факту покушения на росгвардейцев в Мелитополе

СК возбудил дело по факту покушения на охранников председателя суда Запорожской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Запорожской области возбудили уголовное дело по факту покушения на председателя суда региона, при котором пострадали два его охранника. Об этом в четверг, 11 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По версии следствия, неизвестные заложили у калитки забора в Мелитополе самодельное взрывное устройство, которое сработало, когда один из сотрудников Росгвардии выходил из дома. Мужчина и его коллега получили минно-взрывные травмы, их госпитализировали. Представитель суда не пострадал.

Устанавливаются причастные к преступлению.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин раскрыл детали расследования покушения на писателя Захара Прилепина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
Звезда «Дома-2» раскрыла причину покупки квартиры в Турции
Отчисленная студентка инсценировала собственное похищение
Москвич отдал аферисту 22 миллиона рублей при обмене валюты по «выгодному» курсу
Найдено лечение для запущенного рака почек
В ЮАР опровергли заявления посла США о поставках оружия России
Задержанный попытался сбежать из полицейского участка через окно и сломал ногу
Глава UFC рассказал о разбившей его сердце истории о погибшей девушке-бойце ММА
Мигранты тайно поселились в многоквартирном доме и вызвали гнев россиян
Стало известно о переброске частей ВСУ в направлении Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.