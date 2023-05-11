Wildberries разоблачил схему обмана от сотрудников на 654 миллиона рублей

В Wildberries заявили, что 300 сотрудников обокрали маркетплейс с помощью бота в Telegram

Руководство маркетплейса Wildberries разоблачило схему обмана со стороны сотрудников на 654 миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей пресс-службы.

В компании заявили, что в инциденте участвовали около 300 работников. Они обратились за помощью к мошенникам, которые создали специальный бот в Telegram. Так, по нему продавцы Wildberries закупали рекламу неофициально и намного дешевле.

На данный момент руководство маркетплейса намерено взыскать с сотрудников стоимость за продвижение в полном объеме. При этом данные пользователей платформы не подверглись атаке хакеров, заверили в компании.

Ранее сообщалось, что сотрудники Wildberries обокрали маркетплейс более чем на полмиллиарда рублей. Согласно информации Telegram-канала Shot, с января 2022 года работники компании меняли ценники на дорогих товарах, а потом сами выкупали их по низкой стоимости. Отмечается, что они вносили изменения в базу данных Wildberries. Так, например, стоимость продукта, которая достигала 100 тысяч рублей, неизвестным способом снижалась до 100 рублей.