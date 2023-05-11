Wildberries разоблачил схему обмана от сотрудников на 654 миллиона рублей
Руководство маркетплейса Wildberries разоблачило схему обмана со стороны сотрудников на 654 миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей пресс-службы.
В компании заявили, что в инциденте участвовали около 300 работников. Они обратились за помощью к мошенникам, которые создали специальный бот в Telegram. Так, по нему продавцы Wildberries закупали рекламу неофициально и намного дешевле.
На данный момент руководство маркетплейса намерено взыскать с сотрудников стоимость за продвижение в полном объеме. При этом данные пользователей платформы не подверглись атаке хакеров, заверили в компании.
Ранее сообщалось, что сотрудники Wildberries обокрали маркетплейс более чем на полмиллиарда рублей. Согласно информации Telegram-канала Shot, с января 2022 года работники компании меняли ценники на дорогих товарах, а потом сами выкупали их по низкой стоимости. Отмечается, что они вносили изменения в базу данных Wildberries. Так, например, стоимость продукта, которая достигала 100 тысяч рублей, неизвестным способом снижалась до 100 рублей.