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18:36, 11 мая 2023Россия

На российском складе с горючими жидкостями произошел пожар

В Норильске загорелся склад с легковоспламеняющимися жидкостями

Фото: МЧС России

В Норильске загорелся склад с горючими жидкостями. Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Изначально складские помещения на Вальковском шоссе в Норильске загорелись на площади около полутора тысяч квадратных метров. За короткое время площадь выросла до трех тысяч, а затем и до четырех. Для ликвидации пожара на место прибыли более 60 человек и 16 единиц техники.

«Площадь пожара на складах в Норильске увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, наличие легковоспламеняющихся жидкостей и плотная застройка», — говорится в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге также загорелись склады с легковоспламеняющимися жидкостями. В помещениях кроме легковоспламеняющейся жидкости находилась резина. Позднее в сети появились кадры с места происшествия.

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Никита Абрамов
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