Певица Zivert восхитила фанатов фигурой в откровенном наряде

Певица Zivert показала рельефное тело с кубиками пресса в откровенном наряде

Популярная российская певица Zivert показала фигуру в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 32-летняя артистка предстала в костюме, состоящем из бюстгальтера и мини-юбки коричневого цвета на фоне леса. Звезда продемонстрировала маленькую татуировку в области груди, а также рельефное тело с шестью кубиками пресса. При этом знаменитость распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками, массивными серьгами и длинной подвеской. Также на размещенном кадре видно, что певица отказалась от косметических средств.

Подписчики оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Красотка! В отличной форме. Самая красивая артистка», «Сексуальная», «Лучшая», «Какая же ты красивая», «Богиня», — заявили они.

Ранее в мае 41-летняя Ксения Собчак показала фигуру в бикини. Знаменитость поделилась фото, на котором она позирует у бассейна в раздельном купальнике розового цвета. Ее образ дополняют солнцезащитные очки и синяя панама.