Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:50, 11 мая 2023Ценности

Певица Zivert восхитила фанатов фигурой в откровенном наряде

Певица Zivert показала рельефное тело с кубиками пресса в откровенном наряде

Фото: @_zivert

Популярная российская певица Zivert показала фигуру в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 32-летняя артистка предстала в костюме, состоящем из бюстгальтера и мини-юбки коричневого цвета на фоне леса. Звезда продемонстрировала маленькую татуировку в области груди, а также рельефное тело с шестью кубиками пресса. При этом знаменитость распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками, массивными серьгами и длинной подвеской. Также на размещенном кадре видно, что певица отказалась от косметических средств.

Подписчики оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Красотка! В отличной форме. Самая красивая артистка», «Сексуальная», «Лучшая», «Какая же ты красивая», «Богиня», — заявили они.

Ранее в мае 41-летняя Ксения Собчак показала фигуру в бикини. Знаменитость поделилась фото, на котором она позирует у бассейна в раздельном купальнике розового цвета. Ее образ дополняют солнцезащитные очки и синяя панама.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
В Минюсте захотели решить вопрос с одной статьей Конституции
В Польше сочли найденную на ее территории ракету украинской
В Грузии обрадовались возвращению россиян и заявили об отсутствии русофобии
Молдавия сократила сроки пребывания беженцев в стране
На Украине признали необходимость обойти ЗАЭС во время наступления
Стилист Лисовец назвал самые актуальные модели джинсов
Американский боец UFC рассказал о страхе ехать в Чечню
Зеленский пригласил президента Бразилии на Украину
В МИД России назвали условие прекращения зерновой сделки
Пассажирский самолет аварийно сел в российском городе из-за неисправности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.