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19:03, 12 мая 2023Россия

В России неизвестные жестоко избили мужчину молотками и попали на видео

В Волгограде трое мужчин избили горожанина молотками и попали на видео

В Волгограде трое неизвестных жестоко избили мужчину молотками перед входом в сетевой магазин. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал V1.RU.

На попавших в сеть кадрах злоумышленники пинают лежащего на земле человека и ругают его. Затем один из них с размаха бьет россиянина по колену молотком.

После этого напавшие поспешно уходят, оставляя мужчину на асфальте.

В феврале челябинские старшеклассники устроили драку, участники которой вооружились молотками. В Следственном комитете России пояснили, что конфликт разгорелся между двумя группами школьников. Двоих участников потасовки госпитализировали.

Алан Босиков
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