В Госдуме предложили конфисковать активы Бельгии в России

Депутат Каргинов призвал конфисковать активы Бельгии в России в ответ на решение Брюсселя

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов на фоне решения Брюсселя передать Украине 92 миллиона евро из замороженных российских активов выступил с призывом конфисковать активы Бельгии в России. Он считает, что они должны быть направлены на восстановление Донбасса, сообщает РИА Новости.

«Необходимо асимметрично ответить на эту выходку. Предлагаю конфисковать бельгийские активы в России и направить их на восстановление Донбасса», — заявил политик, назвав данную трату денег западных государств единственно верной.

По его словам, решение Брюсселя является ничем иным, как международным преступлением. Он добавил, что власти Бельгии в угоду США стали «почетными вредителями России», перестав следовать нормам международного права. Каргинов пообещал, что Москва еще долго не забудет этого.

Ранее Бельгия объявила о решении направить Киеву 92 миллиона евро из российских активов, замороженных в стране. Правительство получило эту сумму в виде налогов. Половина суммы будет использована для военной помощи и закупок бронетехники, оружия и боеприпасов. Другая половина пойдет на оказание гуманитарной помощи, будущего восстановления Украины и «укрепления дипломатического присутствия Бельгии в республике».