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16:16, 12 мая 2023Мир

Бельгия передаст 92 миллиона евро конфискованных у России активов Украине

Правительство Бельгии: 92 миллиона евро активов, конфискованных у России, передадут Киеву

Фото: Shannon VanRaes / Reuters

Киеву передадут 92 миллиона евро из российских активов, замороженных в Бельгии, сообщило местное правительство. Цитату приводит Reuters.

Правительство Бельгии получило эту сумму в виде налогов.

Как говорил 11 мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, у Евросоюза есть юридическое заключение для передачи Украине иммобилизованных российских активов.

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Виктория Кондратьева
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