Бельгия передаст 92 миллиона евро конфискованных у России активов Украине
Правительство Бельгии: 92 миллиона евро активов, конфискованных у России, передадут Киеву
Киеву передадут 92 миллиона евро из российских активов, замороженных в Бельгии, сообщило местное правительство. Цитату приводит Reuters.
Правительство Бельгии получило эту сумму в виде налогов.
Как говорил 11 мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, у Евросоюза есть юридическое заключение для передачи Украине иммобилизованных российских активов.