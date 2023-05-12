На кантри-певца Джимми Аллена подали в суд за нападение и изнасилование

Менеджер кантри-певца Джимми Аллена подала на него в суд за нападение и изнасилование

Бывший менеджер американского кантри-певца Джимми Аллена подала в суд на музыканта. Об этом пишет Variety.

Женщина обвинила известного артиста в многократных случаях сексуального насилия, а также нападении. По ее словам, она подвергалась насилию со стороны Аллена в течение 18 месяцев. Потерпевшая утверждает, что во время совместной поездки артист прикасался к ней в интимных местах, а также прижимался на публике и домогался в гостинице.

Также она заявила, что исполнитель лишил ее девственности, после чего заставил принять препарат, чтобы не забеременеть. «Он удерживал меня на месте. В тот момент моя воля была просто за дверью. Я была практически парализована», — вспоминает экс-менеджер Аллена.

Сам кантри-певец настаивает на том, что у них были сексуальные отношения по обоюдному согласию. Аллен подчеркнул, что обвинения в его адрес являются ложными.

Ранее американская певица и актриса Мелисса Шуман подала новый иск об изнасиловании против солиста популярного бойз-бэнда Backstreet Boys Ника Картера. «Против певца Backstreet Boys Ника Картера подали иск за якобы сексуальное насилие и нападение», — говорится в документе.