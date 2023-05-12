Врач рассказал о скрытой опасности учащенного сердцебиения

Врач Запрягаев: вопреки заблуждению, учащенное сердцебиение опасно и приводит к инсультам

Вокруг мерцательной аритмии все еще достаточно мифов, которые затрудняют не только диагностику заболевания, но и его лечение, предупредил врач-аритмолог и кардиохирург Юрий Запрягаев. В беседе с «Лентой.ру» он развеял главные популярные заблуждения, связанные с мерцательной аритмией, и рассказал о ее скрытой опасности.

Первый из таких мифов, уточнил он, — заблуждение, что учащенное и сбитое сердцебиение не опасно. «Правда в том, что фибрилляция предсердий — это серьезное заболевание, при котором сердце бьется учащенно и прерывисто (неритмично). Ее еще называют мерцательной аритмией, потому что предсердия как бы мерцают», — уточнил Запрягаев. Он добавил, что этот распространенный вид аритмии приводит к угрожающим для жизни состояниям — сердечной недостаточности и инсультам.

Исследования показывают, продолжил врач, что у пациентов с фибрилляцией предсердий риск смерти от всех причин был почти в четыре раза выше по сравнению с общей популяцией. Кроме того, у пациентов с фибрилляцией предсердий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был примерно в пять раз выше, чем в общем у людей без нее, добавил он. Запрягаев указал на то, что фибрилляция — это не болезнь пожилых людей.

Это еще один миф, с которым мы постоянно сталкиваемся в работе. Развитие мерцательной аритмии не зависит от возраста: она может быть как у молодых, так и у пожилых людей. Но риск ее возникновения действительно увеличивается с возрастом Юрий Запрягаев кардиохирург

Кроме того, добавил врач, многие пациенты ошибочно считают, что фибрилляция предсердий лечится только медикаментозно. Но выбор метода лечения, подчеркнул он, зависит от многих факторов: возраста, наличия сопутствующих заболеваний, степени выраженности фибрилляции и так далее.

«Существуют исследования, которые показывают преимущества хирургического вмешательства (радиочастотной абляции) перед медикаментозной терапией. Например, мета-анализ, опубликованный в журнале The Lancet, показал, что хирургическое лечение мерцательной аритмии (абляция) в сравнении с медикаментозной терапией улучшает качество жизни пациентов, а также снижает риск инсульта и смерти», — сказал аритмолог. По его словам, этот метод лечения не только эффективен, но и малотравматичен: операция делается через небольшой прокол и может проходить даже без наркоза.

Наконец, рассказал Запрягаев, некоторые пациенты уверены, что фибрилляцию предсердий нельзя обнаружить без специальных исследований. Однако, отметил он, у многих пациентов фибрилляция предсердий может проявляться различными симптомами: ощутимо учащенное (неритмичное) сердцебиение, одышка и усталость. Самодиагностике, подсказал он, могут помочь и умные часы.

При первых симптомах и подозрениях на фибрилляцию предсердий стоит незамедлительно обращаться к кардиологу. Иногда определить наличие фибрилляции предсердий при обычном ЭКГ просто не получается, поэтому измененный ритм сердца можно дополнительно отследить с помощью холтеровского мониторирования. Это специальный прибор, который считывает биение сердца на протяжении нескольких дней или большего временного промежутка и позволяет с точностью определить наличие заболевания Юрий Запрягаев кардиохирург

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