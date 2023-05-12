Фитнес-тренер объяснила россиянам бесполезность бега при похудении

Тренер Анастасия Юркова: бег может привести к обострению заболеваний позвоночника

Мастер-тренер направления групповых программ в сети фитнес-клубов XFIT в России Анастасия Юркова объяснила россиянам бесполезность бега при похудении. Соответствующий материал специалистки поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 12 мая.

По словам эксперта, данный вид физической активности не подходит людям, которые не занимаются спортом профессионально. Для них тренировка с включением бега должна соответствовать низкому уровню интенсивности, чтобы поддерживать пульс в норме.

Кроме того, Юркова отметила, что подобные нагрузки не подойдут людям, у которых есть проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Собеседница издания заявила, что в таком случае бег может привести к обострению заболеваний позвоночника и суставов.

В связи с этим спортсменка посоветовала присмотреться к ходьбе. «Самое простое — это ходьба с лыжными палками или велосипед. В этих активностях нет ударной нагрузки. Или любой кардио-тренажер, например, элипс, степпер, сайкл, в спортзале», — пояснила она.

В апреле врач-терапевт Екатерина Ладыгина назвала россиянам продукты, которые можно есть на ночь. Медик рассказала, что для безвредного для фигуры ужина подойдут блюда с включением белка, клетчатки и низкоуглеводных овощей.