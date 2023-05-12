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02:00, 12 мая 2023Из жизни

Связанного мужчину спасли из леса после сексуальной ролевой игры

В Германии незнакомка связала мужчину для сексуальной ролевой игры и бросила его в лесу

Фото: Stefan Sauer / DPA / Globallookpress.com

Мужчина из Германии оказался в опасной ситуации после сексуальной ролевой игры. Об этом сообщает Associated Press.

51-летнего немца спасли случайный велосипедист и охотник, услышавшие его крики. Связанный мужчина с капроновым чулком на голове лежал в лесу на платформе для охоты на оленей.

Как выяснилось, его связала женщина, с которой он познакомился в интернете. Они практиковали бондаж, когда ей кто-то позвонил. После этого незнакомка поспешно покинула место свидания, бросив беспомощного немца на произвол судьбы.

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Любитель бондажа сообщил полицейским, что специально для таких случаев у него припасен канцелярский нож, но в этот раз ему не удалось до него дотянуться. По его словам, он недооценил навыки обращения женщины с веревками.

В результате инцидента пострадавший не получил травм и отказался выдавать имя подруги. Несмотря на это, полиция возбудила дело по подозрению в отказе от оказания помощи и возможного ограничения свободы.

Ранее сообщалось о мужчине из Великобритании, который тайно снимал видео под юбками женщин и девушек в супермаркетах. 61-летний мужчина попал за решетку из-за своего поведения.

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Антонина Черташ
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