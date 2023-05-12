Зеленский прекратил сотрудничество с Москвой и Минском в охране госграниц

Украина вышла из Меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Белоруссией и Россией

Киев прекратил сотрудничество с Москвой и Минском в охране государственных границ — президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из Меморандума о сотрудничестве в этой сфере. Соответствующий документ опубликован на сайте Зеленского.

Меморандум о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины был заключен 15 апреля 1994 года.

Глава государства также прекратил действие Соглашения между Украиной и Россией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, заключенного 3 августа 1994 года. Указ вступает в силу со дня публикации.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии запланировали построить еще две погранзаставы на границе с Украиной. Проекты планируется завершить в апреле и феврале 2024 года соответственно.

В феврале Верховная рада Украины денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.