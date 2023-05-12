В России выделят миллиарды рублей на коммунальную инфраструктуру в регионах

Кабмин выделит 100 миллиардов рублей на развитие коммунальной инфраструктуры в регионах

В 2024 году Кабинет министров выделит 100 миллиардов рублей на развитие коммунальной инфраструктуры в регионах России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» предоставит региональным властям средства на модернизацию инженерных сетей. В пресс-службе правительства отметили, что финансирование позволить увеличить долю новых инженерных сетей, благодаря чему снизится аварийность. Мера также поможет улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг.

Обновление коммунальной инфраструктуры пройдет в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню», реализация которого стартовала в 2021 году.

В феврале президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства на обновление общественного транспорта в регионах. На эти цели собираются добавить 50 миллиардов рублей. Сумма поможет обновить в 2023 году парки общественного транспорта в небольших городах.