Разработана капсула для исследования пищеварительного тракта

Nature: разработана капсула для исследования верхнего отдела кишечника

Ученые Стэнфордского и Калифорнийского университетов разработали капсулу для исследования желудочно-кишечного тракта. После проглатывания она собирает данные о пищеварении и микробиоте. Выводы работы опубликованы в журнале Nature и Nature Metabolism.

Известно, что в тонком кишечнике происходит расщепление пищи ферментами, чтобы она смогла усвоиться через стенки толстого кишечника. Большинство анализов по изучению кишечной микробиоты сосредоточены на образцах, которые были получены уже после толстой кишки. В результате большинство метаболитов остаются в тонком кишечнике, а анализ может не давать полной картины.

Устройство под названием CapScan вводится в организм пероральным путем, проходит все отделы пищеварительного тракта, собирая небольшие образцы биожидкостей и микроорганизмов. Специалисты могут использовать чувствительное к рН покрытие на капсуле, чтобы выбрать, из какой области брать пробы.

В эксперименте по тестированию капсулы приняли участие 15 здоровых испытуемых. У подопытных измерили количество и наличие различных бактерий, вирусов, белков хозяина и метаболитов.

Оказалось, что показатели сильно различались в верхних и нижних отделах кишечника. Кроме того, было определено около 2000 метаболитов, а также выявлена связь между питанием и метаболитами. Двое участников, которые принимали антибиотики за последние шесть месяцев, имели существенные изменения в уровнях FAFHAs и сульфонолипидов — метаболитов, предупреждающих воспаление и диабет.