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10:04, 12 мая 2023Спорт

Стало известно о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Турции

Daily Mail: финал Лиги чемпионов могут перенести в Португалию из-за выборов в Турции

Фото: Isa Terli / Anadolu Agency / Getty Images

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 может быть перенесен из турецкого Стамбула. Об этом стало известно Daily Mail.

Сообщается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел неофициальные переговоры с властями Португалии о возможности переноса матча в один из городов страны. В качестве вариантов называются Порту и Лиссабон.

Причиной изменения места проведения матча могут стать президентские выборы в Турции. Они назначены на 14 мая, финал Лиги чемпионов — на 10 июня. Организаторы опасаются, что результаты голосования могут привести к массовым беспорядкам.

В 2020-м и 2021-м финал Лиги чемпионов уже переносился из Стамбула. Тогда причиной стала пандемия коронавируса.

Дарья Коршунова
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