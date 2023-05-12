Российский сенатор ответил на попытки Украины забрать его активы

Сенатор Цеков усомнился в способности Украины забрать его активы

Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что попытка Министерства юстиции Украины взыскать его активы в доход республики является не более чем запугиванием и популизмом. Он также усомнился в успехе этой инициативы, уточнив, что все его активы находятся в России.

«Такие решения Украины абсолютно прогнозируемы, — заметил политик. — В любом случае, у меня нет активов ни на территории Украины, ни в других государствах. Только в России. Так что в Минюсте могут принимать любые решения, но получить что-то в доход государства они не смогут».

Цеков также добавил, что считает подобные решения популистскими, преследующими цель также запугать некие третьи лица.

«Это игра на публику. Возможно, хотят, чтобы испугался кто-то другой. Решил, что, если не будет лоялен к Украине, то его активы могут забрать. Так что подобные инициативы — это не более чем запугивание и популизм», — заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение 170 российским сенаторам. Уголовное дело против них было заведено по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность республики.