Дочь скрыла смерть матери и десять лет тратила ее сбережения

Дочь похоронила мать во дворе и десять лет пользовалась ее счетами

Американские правоохранители обнаружили останки женщины, чью смерть десять лет назад скрыла ее дочь. Как сообщает The Mercury News, она делала это, чтобы пользоваться счетами матери.

Полицейские города Укайя в Калифорнии, США, возбудили уголовное дело в связи подозрительной смертью пожилой женщины. Ее останки нашли в саду дома на Эль-Рио стрит после того, как с правоохранителями связался ее старший сын.

В официальном пресс-релизе департамента полиции Укайи не были названы имена; сотрудники сообщили, что арестов можно не ожидать, потому что единственная подозреваемая — 58-летняя дочь женщины — недавно скончалась. Предполагается, что она сама похоронила мать во дворе и не уведомила власти о ее смерти, чтобы продолжать пользоваться ее счетами и тратить сбережения.

Старший сын женщины, который жил в другом штате, сообщил полиции, что до момента смерти мать долго жила с его младшей сестрой. Вернувшись в Укайю из-за болезни сестры и ее госпитализации, он обнаружил дома среди бумаг свежие банковские выписки и другие финансовые документы на имя матери.

Когда мать мужчины умерла в 2013 году, сестра сказала ему, что передала тело в медицинское исследовательское учреждение, согласно желанию покойной. Сам факт смерти не обеспокоил старшего брата, потому что мать давно страдала от проблем со здоровьем.

Криминалисты подтвердили, что найденные в саду человеческие останки принадлежат скончавшейся матери мужчины. Они пришли к выводу, что женщина умерла в результате естественных причин.

Ранее сообщалось о женщине из США, которая два года хранила тело матери в холодильнике. Выяснилось, что она пользовалась удостоверением личности умершей женщины.