Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:34, 12 мая 2023Из жизни

Дочь скрыла смерть матери и десять лет тратила ее сбережения

Дочь похоронила мать во дворе и десять лет пользовалась ее счетами

Фото: Michael Fortsch / Unsplash

Американские правоохранители обнаружили останки женщины, чью смерть десять лет назад скрыла ее дочь. Как сообщает The Mercury News, она делала это, чтобы пользоваться счетами матери.

Полицейские города Укайя в Калифорнии, США, возбудили уголовное дело в связи подозрительной смертью пожилой женщины. Ее останки нашли в саду дома на Эль-Рио стрит после того, как с правоохранителями связался ее старший сын.

В официальном пресс-релизе департамента полиции Укайи не были названы имена; сотрудники сообщили, что арестов можно не ожидать, потому что единственная подозреваемая — 58-летняя дочь женщины — недавно скончалась. Предполагается, что она сама похоронила мать во дворе и не уведомила власти о ее смерти, чтобы продолжать пользоваться ее счетами и тратить сбережения.

Материалы по теме:
Беспечный покойник Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Беспечный покойникЖена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
3 июня 2019
Шар смерти Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Шар смертиПрофессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
27 сентября 2018

Старший сын женщины, который жил в другом штате, сообщил полиции, что до момента смерти мать долго жила с его младшей сестрой. Вернувшись в Укайю из-за болезни сестры и ее госпитализации, он обнаружил дома среди бумаг свежие банковские выписки и другие финансовые документы на имя матери.

Когда мать мужчины умерла в 2013 году, сестра сказала ему, что передала тело в медицинское исследовательское учреждение, согласно желанию покойной. Сам факт смерти не обеспокоил старшего брата, потому что мать давно страдала от проблем со здоровьем.

Криминалисты подтвердили, что найденные в саду человеческие останки принадлежат скончавшейся матери мужчины. Они пришли к выводу, что женщина умерла в результате естественных причин.

Ранее сообщалось о женщине из США, которая два года хранила тело матери в холодильнике. Выяснилось, что она пользовалась удостоверением личности умершей женщины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антонина Черташ
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе прогремел взрыв
В ЛНР показали разрушения после взрывов в Луганске
В ЛНР сообщили о возможном использовании ракет ОТРК «Гром» при обстреле Луганска
В Запорожской области обнаружили крупный тайник с боеприпасами
Украина ввела еще один пакет санкций против российских компаний
В Швейцарии опровергли возможность использования активов России для Украины
В США оценили переговоры по предотвращению дефолта
Косметолог назвала способы выровнять кожу после прыщей
Пилотов пассажирского самолета ослепили лазером при подлете к Шереметьево
Российский посол высказался о передаче Лондоном ракет Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.