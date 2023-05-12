Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:35, 12 мая 2023Бывший СССР

Российский солдат заявил о готовности отразить десант ВСУ через Днепр

Российский солдат заявил о готовности отразить десант ВСУ через Днепр в Херсонской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские подразделения готовы к украинскому наступлению и, в частности, к отражению десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) через Днепр в районе Каховки Херсонской области. Такое заявление РИА Новости сделал российский солдат с позывным Джоконда, несущий службу в регионе.

«Мы в курсе о контрнаступлении. Мы ждем, готовы. Единственная возможность, как ВСУ могут нас контратаковать, — это по воде. Если даже какие-то силы доплывут до этого берега, они будут вообще не боеспособны», — сказал он, отметив, что для удара по наступающим отрядам ВСУ готовы российская артиллерия и авиация.

Накануне глава отдела исследований региональной безопасности и конфликтов киевского фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о переносе наступления могут быть информационной уловкой перед началом операции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Командующий Черноморским флотом рассказал об ударах «Калибрами» по объектам ВСУ
Москвичка хотела найти мужа через клуб знакомств и потеряла миллионы рублей
В Черноморском флоте заявили о сосредоточении ВСУ на проведении диверсий в Крыму
Россияне нашли способ завозить дорогие автомобили и автозапчасти в страну
В Белоруссии водитель фуры попытался напасть со взрывчаткой на военных
Россиянин схватил за шею проезжавшую на самокате девочку и попал на видео
Стало известно о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Турции
Россияне массово устремились весной в три страны
Подросток оказался заживо погребен в яме на пляже
Пентагон призвал власти США принять военный бюджет словами «Китай не ждет»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.