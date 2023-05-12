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12:17, 12 мая 2023Среда обитания

В России захотели ввести новое требование при строительстве частных домов

Россиян могут обязать готовить проектные документы при строительстве частных домов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Россиян могут обязать готовить проектную документацию на частные дома — новые требования при строительстве такого жилья захотел ввести Минстрой. Ведомство направило соответствующую инициативу в Российский строительный союз (РСС), передают «Известия».

Также предлагается сделать необходимым проведение негосударственной экспертизы проекта и независимого строительного надзора. По словам председателя комитета РСС по малоэтажному строительству Константина Пороцкого, на данный момент на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) отсутствуют четкие правила, объекты являются малоликвидными, а контроля за стройкой и требований к архитектурному облику новых малоэтажных поселений нет.

Эксперт считает, что введение новых мер поможет снизить риски для банков и граждан, автоматизировать выдачу ипотеки, привлечь профессиональное сообщество на рынок, а также удовлетворить потребность в загородном жилье более чем для 70 процентов населения. Руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков добавил, что стоимость разработки индивидуального проекта может составить 5-10 процентов от стоимости строительства.

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Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что инициатива может стать обременением для граждан с невысоким доходом из-за необходимости тратиться на документацию. «Необходимо расширять реестр типовых проектов индивидуальных жилых домов, включая туда планы, востребованные в различных климатических зонах, в том числе суровых, и под различные бюджеты на строительство», — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что в России выросла доля сделок с ИЖС. С декабря 2022 года по февраль 2023 года показатель увеличился до 27 процентов.

Александра Качан
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